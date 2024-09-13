Диетолог объяснила, кому противопоказан «Оземпик» для похудения

В разговоре с Общественной службой новостей она сообщила, что неосторожное использование препаратов на основе семаглудита, в том числе «Оземпика», может привести к негативным последствиям. Вместе с тем семаглудит действительно помогает снизить массу тела, но препарат должен назначить врач. «Оземпик» может быть прекрасным инструментом для врача, который общается с пациентом, знает причины его проблем, факторы риска препарата, а также механизмы, способные помочь ему расстаться с лишними килограммами.
Семаглутид воздействует на инсулярный аппарат поджелудочной железы, снижая уровень инсулина и регулируя уровень сахара в крови. В первую очередь препараты на его основе используются людьми, страдающими инсулинорезистентностью или сахарным диабетом, подчеркнула Маргарита Королева. Семаглутид также затрагивает механизмы, направленные на регуляцию работы почек, что оптимизирует процессы выделительной функции и регулирует уровень артериального давления, добавила она. Также действие семаглутида снижает аппетит — именно благодаря этому человек, принимающий «Оземпик», и теряет вес.
Если у человека есть проблемы с ЖКТ, печенью и поджелудочной железой, на фоне «Оземпика» они могут обостриться. Тогда пациенту потребуется долгое лечение. Если в анамнезе человека или его родственников был медуллярный рак щитовидной железы (о чем сам он мог не знать), могут проявиться проблемы с этим органом. Кроме того, замедляется процесс перемещения пищевого комка по желудочно-кишечному тракту, из-за чего могут быть запоры и вздутия кишечника.
Она также рассказала, что все исследования препаратов на основе семаглутида проводили на людях с индексом массы тела выше 27, поэтому, если ИМТ человека не превышает это значение, назначать «Оземпик» ему не рекомендуется, поскольку это может привести к нежелательным последствиям. Врач, выписавший семаглутид пациенту, имеющему нормальный вес, при возникновении побочных эффектов может понести ответственность вплоть до уголовной.
Маргарита Королева предупреждает, что самостоятельное применение препарата также может быть чревато последствиями. Как показывает база пациентов, имеющих глубинные изменения на фоне сахарного диабета, связанные с ухудшением зрения, использование «Оземпика» в течение года и более может привести к слепоте.
На сто процентов это еще не доказано, но уже есть немало таких случаев, о чем говорит собираемая статистика по применению семаглутида.
При этом «Оземпик» и аналоги не являются монотерапевтическим средством. Проще говоря, курс семаглутида должен сопровождаться рядом дополнительных препаратов, направленных на улучшение функций сердечно-сосудистой системы и ЖКТ и других. Кроме того, несмотря на сниженный аппетит, пациент, принимающий Оземпик, должен следить за своим питанием и не голодать, поскольку это чревато дефицитами в организме.
«Применяя Оземик, человек действительно расстается с лишними килограммами, но зачастую происходит это на фоне полуголода и в условиях формирующегося дефицита витаминов, минералов, жирных кислот и массы других полезных молекул, которых он лишается, не употребляя пищу», — пояснила Маргарита Королева.
При этом после отмены препарата человек начинает стремительно набирать массу тела. По словам диетолога, каждый потерянный на фоне приема «Оземпика» килограмм прихватит с собой как минимум пару дополнительных. В связи с этим человек стремительно возвращает килограммы и вместе с ними достаточно быстро возвращается та симптоматика, которая была до применения.
Чтобы этого не допустить, нужно полностью изменить пищевое поведение, стиль питания и образ жизни в целом. Нужно начать физически поддерживать себя, заниматься на регулярной основе, а также соблюдать дробность питания. Последнее имеет особое значение, поскольку на фоне отсутствия голода в ЖКТ могут начать формироваться серьезные проблемы.
Таким образом, препараты на основе семаглутида являются, скорее, вспомогательным инструментом для похудения. Применять их можно только под контролем врача, который не только выпишет рецепт, но и выстроит для пациента стиль питания, необходимый для сохранения полученного результата.
Ранее о том, что «Оземпик» может привести к заболеваниям глаз и даже слепоте, писало издание The Sun. Эксперты сообщали, что потеря зрения обычно происходит на одном глазу и у многих людей после прекращения курса инъекций препарата для диабетиков оно не восстанавливается. Такие случаи происходят довольно редко, но врачи обязаны предупредить о существующем риске.