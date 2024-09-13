Диетолог объяснила, кому противопоказан «Оземпик» для похудения

Если у человека есть проблемы с ЖКТ, печенью и поджелудочной железой, на фоне «Оземпика» они могут обостриться. Тогда пациенту потребуется долгое лечение. Если в анамнезе человека или его родственников был медуллярный рак щитовидной железы (о чем сам он мог не знать), могут проявиться проблемы с этим органом. Кроме того, замедляется процесс перемещения пищевого комка по желудочно-кишечному тракту, из-за чего могут быть запоры и вздутия кишечника.