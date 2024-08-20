Диетолог объяснила, как нужно готовить грибы

В беседе с Общественной службой новостей исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что грибы — это высокобелковый продукт. Особенно они полезны в высушенном виде. Можно добавить 15−20 граммов грибов в обычный овощной суп, и его вкус станет насыщеннее.
«Несмотря на не самые выдающиеся вкусовые качества, даже малое количество грибов может освежить любой овощной салат. В особенности, если они запеченные», — добавила диетолог.
Нурия Дианова отметила, что овощи напитываются витаминами и полезными микроэлементами.
«Там есть витамины группы B, даже каротиноиды, но в небольших количествах, клетчатка, белок и экстрактивные ароматические вещества, которые дают вкус и вызывают слюноотделение», — рассказала диетолог.
Она отметила, что содержание белка в грибах колеблется от 2 до 3,5 граммов. При этом есть некоторые сорта шампиньонов, в которых его еще больше.
Также грибы богаты витамином D2. Продукт содержит и пищевые волокна, которые способствуют насыщению. Это полезно для кишечника, для похудения, липидного профиля, сердечно-сосудистой системы. При этом у грибов низкая калорийность, в них почти нет жиров и углеводов.
Вместе с тем эксперт рассказала, что получить всю пользу из продукта не так просто. Дело в том, что в грибах есть хитин, который препятствует усвоению витаминов и микроэлементов. В связи с этим продукт нужно варить, измельчать, тщательно пережевывать — так из грибов можно получить больше белка. Также рекомендуется делать из них супы-пюре.
Нурия Дианова предупредила, что некоторым людям грибы есть нельзя. Так, их нужно исключить из рациона пациентам с подагрой, мочекаменной болезнью, панкреатитом, циррозом печени, воспалительными заболеваниями кишечника. При употреблении грибов в теле накапливаются тофусы, усиливая болезненные ощущения.
Кроме того, стоит учитывать, что грибы могут поглощать из атмосферы вредные вещества. Самые токсичные — пластинчатые грибы. К ним относятся свинушки и грузди.
«Черные грузди вообще раньше считались ядовитыми», — заметила диетолог.
Также она рассказала, что при употреблении маринованных и консервированных грибов можно заразиться ботулизмом.
Не стоит покупать грибы с рук, если неизвестно, где проходил сбор. Кроме того, диетолог призывает не злоупотреблять этим продуктом.
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