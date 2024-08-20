Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог объяснила, как нужно готовить грибы

Получить пользу из них непросто, поэтому надо выбрать правильные способы готовки.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В беседе с Общественной службой новостей исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что грибы — это высокобелковый продукт. Особенно они полезны в высушенном виде. Можно добавить 15−20 граммов грибов в обычный овощной суп, и его вкус станет насыщеннее.

«Несмотря на не самые выдающиеся вкусовые качества, даже малое количество грибов может освежить любой овощной салат. В особенности, если они запеченные», — добавила диетолог.
Нурия Дианова отметила, что овощи напитываются витаминами и полезными микроэлементами.

«Там есть витамины группы B, даже каротиноиды, но в небольших количествах, клетчатка, белок и экстрактивные ароматические вещества, которые дают вкус и вызывают слюноотделение», — рассказала диетолог.

Она отметила, что содержание белка в грибах колеблется от 2 до 3,5 граммов. При этом есть некоторые сорта шампиньонов, в которых его еще больше.

Также грибы богаты витамином D2. Продукт содержит и пищевые волокна, которые способствуют насыщению. Это полезно для кишечника, для похудения, липидного профиля, сердечно-сосудистой системы. При этом у грибов низкая калорийность, в них почти нет жиров и углеводов.

Вместе с тем эксперт рассказала, что получить всю пользу из продукта не так просто. Дело в том, что в грибах есть хитин, который препятствует усвоению витаминов и микроэлементов. В связи с этим продукт нужно варить, измельчать, тщательно пережевывать — так из грибов можно получить больше белка. Также рекомендуется делать из них супы-пюре.

Нурия Дианова предупредила, что некоторым людям грибы есть нельзя. Так, их нужно исключить из рациона пациентам с подагрой, мочекаменной болезнью, панкреатитом, циррозом печени, воспалительными заболеваниями кишечника. При употреблении грибов в теле накапливаются тофусы, усиливая болезненные ощущения.

Кроме того, стоит учитывать, что грибы могут поглощать из атмосферы вредные вещества. Самые токсичные — пластинчатые грибы. К ним относятся свинушки и грузди.

«Черные грузди вообще раньше считались ядовитыми», — заметила диетолог.

Также она рассказала, что при употреблении маринованных и консервированных грибов можно заразиться ботулизмом.

Не стоит покупать грибы с рук, если неизвестно, где проходил сбор. Кроме того, диетолог призывает не злоупотреблять этим продуктом.

Некоторые любят собирать грибы самостоятельно, кто-то предпочитает покупать их. Какой же продукт лучше — срезанный в лесу или магазинный? Ранее это объяснила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.