Диетолог объяснила, как нужно готовить грибы

Вместе с тем эксперт рассказала, что получить всю пользу из продукта не так просто. Дело в том, что в грибах есть хитин, который препятствует усвоению витаминов и микроэлементов. В связи с этим продукт нужно варить, измельчать, тщательно пережевывать — так из грибов можно получить больше белка. Также рекомендуется делать из них супы-пюре.