Диетолог объяснила, как есть шашлык, чтобы не навредить организму

Как есть шашлык, чтобы не было изжоги, тяжести и вздутия живота? На этот вопрос в разговоре с «Ридусом» ответила врач-диетолог Наталья Лазуренко.
По ее словам, жареное мясо содержит полный набор аминокислот. Это хороший «строительный материал», который человеческий организм не может синтезировать самостоятельно.
Наталья Лазуренко подчеркнула, что при приготовлении шашлыка лучше не использовать маринады. Лучше посыпать его только специями и солью. Последней не должно быть много, иначе можно нарушить водно-электролитный баланс, что приведет к отекам.
Если у человека есть хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой, то из-за избытка соли у него может повыситься давление.
Если порция будет больше, то пищеварительные ферменты, которые расщепляют белок, получат непосильную нагрузку. Это приведет к тяжести, вздутию живота и боли.
Лучше всего сочетать шашлык с зелеными овощами и не употреблять вместе с корнеплодами, толстым лавашом и алкоголем.
Добавим, животных таким мясом кормить не стоит. С чем это связано, ранее объяснила биолог.
Айгуль Сабитова