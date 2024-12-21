Диетолог объяснила, как часто можно есть белый хлеб

В разговоре с «Ридусом» она объяснила , что белый хлеб — продукт высокой степени обработки. В нем нет полезных свойств, которые есть в цельнозерновом.

Из-за тщательной обработки витамины, которые содержатся во внешней оболочке зерна, удаляются. В итоге повышается доступность углеводов, поэтому регулярное употребление белого хлеба может привести к повышению уровня сахара в крови.

По ее словам, белый хлеб можно есть один раз в неделю или один раз в две недели. Тогда никакого вреда для здоровья не будет.