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Диетолог объяснила, как часто можно есть белый хлеб

Белый хлеб может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому этот продукт нельзя есть каждый день. Об этом предупредила врач-диетолог Лидия Ионова.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с «Ридусом» она объяснила, что белый хлеб — продукт высокой степени обработки. В нем нет полезных свойств, которые есть в цельнозерновом.

Из-за тщательной обработки витамины, которые содержатся во внешней оболочке зерна, удаляются. В итоге повышается доступность углеводов, поэтому регулярное употребление белого хлеба может привести к повышению уровня сахара в крови.

«Я рекомендую минимизировать количество белого хлеба в рационе. А вот употребление цельных продуктов следует увеличить», — отметила диетолог.

По ее словам, белый хлеб можно есть один раз в неделю или один раз в две недели. Тогда никакого вреда для здоровья не будет.

Вместе с тем пользу белый хлеб не принесет.

Издание отмечает, что ранее в США Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA) исключило эту выпечку из перечня полезных продуктов.

Отметим, один из способов надолго сохранить хлеб — убрать его в морозилку. Если разморозить его определенным образом, продукт почти ничем не будет отличаться от свежего.