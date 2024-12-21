Диетолог объяснила, как часто можно есть белый хлеб

В разговоре с «Ридусом» она объяснила, что белый хлеб — продукт высокой степени обработки. В нем нет полезных свойств, которые есть в цельнозерновом.
Из-за тщательной обработки витамины, которые содержатся во внешней оболочке зерна, удаляются. В итоге повышается доступность углеводов, поэтому регулярное употребление белого хлеба может привести к повышению уровня сахара в крови.
«Я рекомендую минимизировать количество белого хлеба в рационе. А вот употребление цельных продуктов следует увеличить», — отметила диетолог.
Вместе с тем пользу белый хлеб не принесет.
Издание отмечает, что ранее в США Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA) исключило эту выпечку из перечня полезных продуктов.
Отметим, один из способов надолго сохранить хлеб — убрать его в морозилку. Если разморозить его определенным образом, продукт почти ничем не будет отличаться от свежего.