Диетолог объяснила, действительно ли червивое яблоко лучше магазинного

В разговоре с «Ридусом» эксперт отметила, что такие яблоки есть можно, но только если они сорваны с собственного дерева на участке и человек знает, как оно растет, чем обрабатывалось и прочее. Тогда можно отрезать кусочек и съесть. В противном случае высок риск, что с продуктом в организм попадут болезнетворные микробы, и он «будет себя чувствовать несчастливо»: