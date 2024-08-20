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Диетолог объяснила, действительно ли червивое яблоко лучше магазинного

Многие считают, что яблоко с червяком полезнее магазинного, так как его не обработали химически. Диетолог и терапевт Наталья Лазуренко рассказала, действительно ли натуральные фрукты с такой «начинкой» лучше покупных.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В разговоре с «Ридусом» эксперт отметила, что такие яблоки есть можно, но только если они сорваны с собственного дерева на участке и человек знает, как оно растет, чем обрабатывалось и прочее. Тогда можно отрезать кусочек и съесть. В противном случае высок риск, что с продуктом в организм попадут болезнетворные микробы, и он «будет себя чувствовать несчастливо»:

Наталья Лазуренко подчеркнула, что яблоко — это источник углеводов, а на углеводной почве очень хорошо могут размножаться всевозможные бактерии. Если червяк сделал там дырочку, фрукт какое-то время полежал в таком состоянии, вероятность, что там появились какие-то микроорганизмы, тоже достаточно высока.

«Все-таки стоит ориентироваться при выборе на целостный плод, ровный со всех сторон», — резюмировала диетолог.

Она отметила, что тем, кто боится отравления организма «лишней химией», нужно ориентироваться на сезонные яблоки:

«Нежелательно, чтобы они долго ждали, откуда-то из непонятных стран приехали, где мы не знаем точно, сколько в транспортировке провел этот плод, чем обрабатывался», — добавила Наталья Лазуренко.

Ранее она рассказала, сколько яблок можно есть в день.