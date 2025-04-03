Диетолог объяснила, действительно ли полезен березовый сок

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она сообщила, что это напиток «средней полезности». В нем содержатся органические кислоты, эфирные масла, немного сахара, до 2%. В связи с этим правильно собранный березовый сок не сразу начинает бродить. Зачастую им разбавляют другие соки, то есть добавляют его в них.
Диана Генварская сообщила, что в напитке содержится метилсалицилат. Он обезболивает и снимает воспаление. Также метилсалицилат улучшает пищеварение, может разжижать кровь, снижает токсическую нагрузку, избавляет от вредных веществ, повышает иммунитет. Вместе с тем налегать на этот напиток не стоит. В день можно пить 250−300 мг березового сока (это касается и остальных соков).
Отказаться от него нужно аллергикам. «У многих перекрестная аллергия на пыльцу, на состав, который есть в пыльце, а он будет и в соке. Астматикам тоже нельзя», — добавила эксперт.
Она также рассказала, что пациентам, у которых есть проблемы с сахаром (например, диабетики), его можно пить в минимальных объемах.
Кстати, чересчур сладкие фруктовые соки вредны для здоровья. Они входят в список худших для мозга напитков, предупредил невролог Джоэл Салинас.