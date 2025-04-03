Диетолог объяснила, действительно ли полезен березовый сок

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она сообщила, что это напиток «средней полезности». В нем содержатся органические кислоты, эфирные масла, немного сахара, до 2%. В связи с этим правильно собранный березовый сок не сразу начинает бродить. Зачастую им разбавляют другие соки, то есть добавляют его в них.