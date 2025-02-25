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Диетолог объяснила, что будет, если переесть соленых огурцов

Последствия переедания соленых и маринованных огурцов гораздо страшнее, чем можно предположить.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Соленые огурцы — универсальная закуска, а также важный ингредиент для многих блюд, вроде салата оливье, рассольника или бутербродов со шпротами. Однако эксперты предупреждают, что употреблять в пищу соленые огурцы нужно с умом, иначе можно столкнуться с неприятными последствиями.

Кристин Дилли, дипломированный диетолог Университета штата Огайо (США), рассказала изданию Delish, что рассол и сами огурцы содержат большое количество натрия. Поэтому употреблять их в пищу, как и любые другие соления, нужно в умеренных количествах.

Дело в том, что кристаллы натрия, которые входят в состав поваренной соли, имеют свойство удерживать лишнюю жидкость в организме. Поэтому, если переесть соленых огурцов, можно увеличить нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему.

Более того, обилие натрия в организме чревато тем, что жизненно необходимые минералы, которые отвечают за сохранность наших костей, будут вымываться. Со временем страсть к солениям может даже привести к артриту или подагре.

Ранее рассказывали, чем опасна для здоровья соленая селедка.