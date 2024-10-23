Диетолог объяснила, чем лучше всего заедать стресс

В разговоре с корреспондентом Общественной службы новостей она отметила, что есть продукты, которые просто созданы для того, чтобы избавлять нас от стресса без лишних килограммов. Также она рассказала, что в таком состоянии важно в первую очередь питать мозг. Это связано с тем, что именно он испытывает наибольшие атаки. Это сложный орган, требующий постоянного питания, подчеркнула Полина Журавлева.