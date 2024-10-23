Диетолог объяснила, чем лучше всего заедать стресс

В разговоре с корреспондентом Общественной службы новостей она отметила, что есть продукты, которые просто созданы для того, чтобы избавлять нас от стресса без лишних килограммов. Также она рассказала, что в таком состоянии важно в первую очередь питать мозг. Это связано с тем, что именно он испытывает наибольшие атаки. Это сложный орган, требующий постоянного питания, подчеркнула Полина Журавлева.
«Есть продукты, способные повышать уровень серотонина — гормона, который помогает справиться с тревогой и депрессией. А мы вместо этого часто делаем себе только хуже, питаясь неправильно, но и еще приправляя все алкоголем, это действует только на усиление депрессивных состояний и усиливая тревожность», — рассказала диетолог.
Она подчеркнула, что стресс нейтрализует жирная рыба: лосось, тунец, скумбрия. В них много омега-3 жирных кислот, благодаря которым в организме заметно снижается гормон стресса — кортизол.
Кроме того, поднимают настроение орехи, семена и цельнозерновые продукты. В частности, это грецкий орех, миндаль, семена чиа, семена льна, овсянка, темные виды риса, цельнозерновой хлеб. В них содержится витамин B, который очень важен для правильной работы нервной системы.
Если во время стресса хочется сладкого, идеально подойдет темный шоколад. В нем есть антиоксиданты, также продукт стимулирует выработку эндорфинов — гормонов удовольствия.
Улучшить психическое состояние помогут и природные антидепрессанты. Это ягоды, уничтожающие свободные радикалы в организме: черника, малина, клубника. Полезны и овощи, особенно шпинат, капуста, салат.
Во время стресса нужно избегать больших перерывов между приемами пищи. Также стоит ограничить употребление сахара и кофе, пить больше воды и сделать свое питание сбалансированным, разнообразным.
Надо помнить и про физическую активность. «Заставляйте себя заниматься спортом, йогой, бегать или хотя бы ограничиться утренней зарядкой, если нет времени», — отметила эксперт.
Успокоиться, снизить стресс поможет и специальная техника — дыхание «по квадрату». Ранее ее описал психолог Николай Баранов.