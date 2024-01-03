Диетолог объяснил, опасно ли нагревать мед

Засахарившийся мед нравится далеко не всем, поэтому многие россияне нагревают лакомство, чтобы вернуть ему текучесть, отметил он.

«В этот момент меняется кристаллическая решетка, молекулярная структура меда. Он опять становится жидким и больше не засахаривается», — пояснил Золотарев.

По его словам, мед обладает сотнями полезных свойств, однако при нагревании часть из них теряется.

«Мед может потерять ряд свойств после того, как вы его нагрели. В нем есть определенное количество ферментов, которые разрушаются при нагревании, есть витамины, которые боятся температурной обработки», — предупредил Золотарев.

В то же время распространенное мнение о токсичности меда, который подвергался нагреванию, не соответствует действительности, добавил он. Опасным для здоровья продукт не становится.

«Часто встречается информация о том, что если мед нагреть, то он приобретет токсические свойства. Это далеко не так», — подчеркнул Золотарев.

Чтобы избежать «тотального разрушения» ферментов и витаминов, нужно нагревать мед правильно, продолжил диетолог.

«Нужно налить в емкость кипяток, подождать, пока температура снизится до 80 градусов, и только после этого опустить туда закрытую баночку с медом. Через полчаса, когда температура упадет, нужно слить немного воды и добавить горячей. Таким образом баночку с медом придется контролировать в течение дня», — посоветовал Золотарев.