Диетолог назвала важные в ежедневном рационе мужчин продукты

Специалист уточнила, что несмотря на внешние и физиологические различия в функционировании женского и мужского организмов, питание отличается незначительно, принципы здорового питания универсальны. Отличия будут индивидуальными в зависимости от роста и веса человека, уровня физической активности и образа жизни в целом, наличия или отсутствия хронических заболеваний.
«Как правило, мужчинам требуется больше белка, поскольку в мужском теле больше мышечной массы. Отдавайте предпочтение мясу птицы, рыбе и морепродуктам…. Принято считать, что фрукты и овощи чаще предпочитают женщины. Но потребность в пищевых волокнах выше у мужчин. В среднем мужчине ежедневно важно получать 25−30 граммов пищевых волокон. Их можно найти во фруктах, овощах, крупах и бобовых, орехах. Включайте ежедневно эти продукты в приемы пищи, чтобы суммарно за день получить необходимое количество пищевых волокон, а также витаминов и минералов», — рассказала врач.
Она добавила, что употребление красного мяса мужчинам необходимо сократить до двух дней в неделю. Помимо этого, нужно включать в рацион растительные источники белка, например, фасоль, горох, чечевицу и нут.
«Эти продукты богаты белком, но не содержат холестерина и насыщенных жирных кислот, которые вносят вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А именно сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смертности», — пояснила диетолог.