Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог назвала важные в ежедневном рационе мужчин продукты

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мужчинам нужно отдавать предпочтение мясу птиц, рыбе и морепродуктам, а также ежедневно включать в рацион фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау.

Источник: РИА "Новости"

Специалист уточнила, что несмотря на внешние и физиологические различия в функционировании женского и мужского организмов, питание отличается незначительно, принципы здорового питания универсальны. Отличия будут индивидуальными в зависимости от роста и веса человека, уровня физической активности и образа жизни в целом, наличия или отсутствия хронических заболеваний.

«Как правило, мужчинам требуется больше белка, поскольку в мужском теле больше мышечной массы. Отдавайте предпочтение мясу птицы, рыбе и морепродуктам…. Принято считать, что фрукты и овощи чаще предпочитают женщины. Но потребность в пищевых волокнах выше у мужчин. В среднем мужчине ежедневно важно получать 25−30 граммов пищевых волокон. Их можно найти во фруктах, овощах, крупах и бобовых, орехах. Включайте ежедневно эти продукты в приемы пищи, чтобы суммарно за день получить необходимое количество пищевых волокон, а также витаминов и минералов», — рассказала врач.

Она добавила, что употребление красного мяса мужчинам необходимо сократить до двух дней в неделю. Помимо этого, нужно включать в рацион растительные источники белка, например, фасоль, горох, чечевицу и нут.

«Эти продукты богаты белком, но не содержат холестерина и насыщенных жирных кислот, которые вносят вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А именно сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смертности», — пояснила диетолог.