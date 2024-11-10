Диетолог назвала важные в ежедневном рационе мужчин продукты

«Как правило, мужчинам требуется больше белка, поскольку в мужском теле больше мышечной массы. Отдавайте предпочтение мясу птицы, рыбе и морепродуктам…. Принято считать, что фрукты и овощи чаще предпочитают женщины. Но потребность в пищевых волокнах выше у мужчин. В среднем мужчине ежедневно важно получать 25−30 граммов пищевых волокон. Их можно найти во фруктах, овощах, крупах и бобовых, орехах. Включайте ежедневно эти продукты в приемы пищи, чтобы суммарно за день получить необходимое количество пищевых волокон, а также витаминов и минералов», — рассказала врач.