Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог назвала три самых полезных сладости

Диетолог Лебедева назвала мармелад, пастилу и зефир самыми полезными сладостями.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала РИА Новости, какие сладости приносят наименьший вред организму.

«Полезными можно назвать традиционные для России мармелад, пастилу и зефир из пектина — желирующего растительного вещества», — пояснила Лебедева.

Пектин оказывает положительное воздействие на кишечную микрофлору и не влияет на уровень сахара в крови. По словам специалиста, есть чуть менее полезная сладость — пастилки, изготавливаемые из фруктового или ягодного пюре, фруктового сока прямого отжима, с добавлением сахара, патоки и сахарозаменителей или без них.

Лебедева добавила, что из мармелада лучше выбирать продукцию на основе пектина или коллагена. Мармелады, муссы и суфле из агар-агара менее полезны, но допустимы в рационе — нужно только обращать внимание на количество сахара в составе. Для перекусов можно использовать сублимированные ягоды — клубнику, чернику, лесную землянику и другие. Они вкусные и не причинят вреда здоровью.

«В небольших количествах — 100−120 граммов в сутки — можно употреблять сладости на основе творога: чизкейк с фруктами или другое пирожное, сладкий сырок, даже глазированный. Любая из этих сладостей будет менее вредна для здоровья, чем, например, конфета, потому что не будет содержать большого количества углеводов. Выбирая выпечку — лучше взять блины со сметаной, чем пирожное, печенье или кусок торта с кремом», — отметила эксперт.