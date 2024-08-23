Диетолог назвала три самых полезных сладости

«В небольших количествах — 100−120 граммов в сутки — можно употреблять сладости на основе творога: чизкейк с фруктами или другое пирожное, сладкий сырок, даже глазированный. Любая из этих сладостей будет менее вредна для здоровья, чем, например, конфета, потому что не будет содержать большого количества углеводов. Выбирая выпечку — лучше взять блины со сметаной, чем пирожное, печенье или кусок торта с кремом», — отметила эксперт.