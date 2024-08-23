Диетолог назвала три самых полезных сладости

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала РИА Новости, какие сладости приносят наименьший вред организму.
«Полезными можно назвать традиционные для России мармелад, пастилу и зефир из пектина — желирующего растительного вещества», — пояснила Лебедева.
Пектин оказывает положительное воздействие на кишечную микрофлору и не влияет на уровень сахара в крови. По словам специалиста, есть чуть менее полезная сладость — пастилки, изготавливаемые из фруктового или ягодного пюре, фруктового сока прямого отжима, с добавлением сахара, патоки и сахарозаменителей или без них.
Лебедева добавила, что из мармелада лучше выбирать продукцию на основе пектина или коллагена. Мармелады, муссы и суфле из агар-агара менее полезны, но допустимы в рационе — нужно только обращать внимание на количество сахара в составе. Для перекусов можно использовать сублимированные ягоды — клубнику, чернику, лесную землянику и другие. Они вкусные и не причинят вреда здоровью.
«В небольших количествах — 100−120 граммов в сутки — можно употреблять сладости на основе творога: чизкейк с фруктами или другое пирожное, сладкий сырок, даже глазированный. Любая из этих сладостей будет менее вредна для здоровья, чем, например, конфета, потому что не будет содержать большого количества углеводов. Выбирая выпечку — лучше взять блины со сметаной, чем пирожное, печенье или кусок торта с кремом», — отметила эксперт.