Диетолог назвала суточную норму блинов

Ранее диетолог Кристина Плотникова рассказала о пользе ежедневного умеренного употребления сала. В частности, по ее словам, этот продукт полезен для иммунитета. По ее словам, в сале содержатся витамины и аминокислоты, которые снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего, поэтому этот продукт не опасен для организма.