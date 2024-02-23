Диетолог назвала способы набрать мышечную массу без яиц и мяса

Также нужно есть больше овощей и фруктов, содержащих антиоксиданты, витамин С и клетчатку. Диетолог рекомендовала добавить к рациону дополнительные 250−500 калорий, так как для лучшего усвоения белка и роста мышц требуется положительный энергетический баланс, при котором нужно получать больше калорий, чем сжигать.