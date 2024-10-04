Диетолог назвала специи, которые помогут укрепить иммунитет

В разговоре с NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что укрепить иммунитет осенью помогают корица и гвоздика. Также нужно употреблять имбирь, который улучшает и разогревает кровообращение. Кроме того, он обладает бактерицидным свойством, поэтому благодаря нему мы меньше мерзнем и более активны. Похожее действие оказывает перец.