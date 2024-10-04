Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог назвала специи, которые помогут укрепить иммунитет

Осенью люди зачастую начинают больше болеть. В связи с этим в такое время года надо особенно внимательно относиться к иммунитету. Улучшить его могут специи.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

В разговоре с NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что укрепить иммунитет осенью помогают корица и гвоздика. Также нужно употреблять имбирь, который улучшает и разогревает кровообращение. Кроме того, он обладает бактерицидным свойством, поэтому благодаря нему мы меньше мерзнем и более активны. Похожее действие оказывает перец.

«Куркума обладает наибольшим антиоксидантным действием и эффективно работает с черным перцем. Очень полезно добавлять в еду молоко из куркумы», — добавила диетолог.

Елена Соломатина подчеркнула, что осенью очень полезны любые пряные специи.

Укрепляют иммунитет также продукты — например, тыква. В ней содержится витамин С.