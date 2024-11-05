Диетолог назвала сладости для людей с повышенным уровнем сахара в крови

А врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, как не набрать вес осенью и зимой. По ее мнению, в холодный сезон особенно важно употреблять продукты, которые нужны организму. Кроме того, для поддержания веса в норме не стоит забывать о физических нагрузках.