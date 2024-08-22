Диетолог назвала продукты, вызывающие старение

Сладости и выпечка, как рассказала диетолог, подрывают митохондрии. При этом они являются батарейками клеток. Всего лишь пара конфет может запустить хроническое воспаление, которое уничтожает всю красоту изнутри. При этом природный коллаген, находящийся внутри нашего организма, попросту засахаривается, и кожа перестает быть упругой. Диетолог напомнила, что сахар есть не только в пирожных и конфетах. Он также содержится в соусах и йогуртах.