Диетолог назвала продукты, вызывающие старение

В разговоре с корреспондентом Общественной службы новостей Полина Журавлева рассказала, что окисление — это естественный процесс, но, когда он начинает доминировать над восстановлением, все рушится. Клетки утрачивают молодость, иммунитет слабеет, а человек выглядит старше своих лет. По словам диетолога, всему виной пищевые пристрастия.
«Запомните эту гадкую троицу, которую нужно исключить из рациона: сладкое, жирное, рафинированное. Это пища свободных радикалов, которые подрывают баланс организма. Они приближают старость», — объяснила Полина Журавлева.
Сахар
Сладости и выпечка, как рассказала диетолог, подрывают митохондрии. При этом они являются батарейками клеток. Всего лишь пара конфет может запустить хроническое воспаление, которое уничтожает всю красоту изнутри. При этом природный коллаген, находящийся внутри нашего организма, попросту засахаривается, и кожа перестает быть упругой. Диетолог напомнила, что сахар есть не только в пирожных и конфетах. Он также содержится в соусах и йогуртах.
Жиры
Наиболее опасные жиры — трансжиры — есть не только в фастфуде. Они могут содержаться в выпечке и других кондитерских изделиях, маргарине.
Диетолог объяснила, что трансжиры очень сильно сгущают кровь. Они заставляют ее течь медленнее, в итоге кожа страдает от нехватки кислорода. По словам Полины Журавлевой, трансжиры губят молодость.
«Так что безобидные булочки — не то, чем кажутся. Это не только трансжиры, но и простые углеводы, которые окисляют клетки. Они вызывают коррозию кожи, возникают морщины и теряется упругость», — предупредила эксперт.
Алкоголь
На вершине же пирамиды продуктов, вызывающих старение, находится алкоголь, считает диетолог. Спиртное не только разрушает нейроны в мозгу, но и уничтожает кожу, делая ее тусклой и безжизненной. Кроме того, алкоголь разрушает коллаген. Кожа становится сухой, а морщины — больше.
«Наверняка вы замечали, как после возлияний с утра меняется внешний вид человека. С возрастом эта проблема усиливается, а при регулярном употреблении алкоголя мы все прекрасно знаем, как выглядят люди — на 30 лет старше своего реального возраста», — рассказала диетолог.
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