Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе

«Есть продукты, которые надо ограничить в рационе. Например, это продукты с добавленным сахаром, то есть которые содержат сахар, мед, сиропы различные. Рекомендуется, чтобы их калорийность была не более 50% от общего рациона», — сказала Комиссарова РИА Новости.