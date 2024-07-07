Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе

«Есть продукты, которые надо ограничить в рационе. Например, это продукты с добавленным сахаром, то есть которые содержат сахар, мед, сиропы различные. Рекомендуется, чтобы их калорийность была не более 50% от общего рациона», — сказала Комиссарова РИА Новости.
Она отметила также, что необходимо ограничить продукты промышленно переработанного мяса — сосиски, колбасы, бекон и другие. Рекомендуется сократить в целом промышленно переработанные продукты, фастфуд, продукты глубокой заморозки.
«Алкоголь лучше вообще убрать из рациона, потому что нет безопасной дозы алкоголя», — подчеркнула врач.
По словам Комиссаровой, в целом не существует «плохих» и «хороших» продуктов. Необходимость исключения из питания каких-то конкретных из них — это миф.