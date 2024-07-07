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Диетолог назвала продукты, которые следует ограничить в рационе

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рекомендовала ограничить в рационе продукты с добавленным сахаром и промышленно переработанное мясо, а алкоголь исключить вообще.

Источник: © РИА Новости

«Есть продукты, которые надо ограничить в рационе. Например, это продукты с добавленным сахаром, то есть которые содержат сахар, мед, сиропы различные. Рекомендуется, чтобы их калорийность была не более 50% от общего рациона», — сказала Комиссарова РИА Новости.

Она отметила также, что необходимо ограничить продукты промышленно переработанного мяса — сосиски, колбасы, бекон и другие. Рекомендуется сократить в целом промышленно переработанные продукты, фастфуд, продукты глубокой заморозки.

«Алкоголь лучше вообще убрать из рациона, потому что нет безопасной дозы алкоголя», — подчеркнула врач.

По словам Комиссаровой, в целом не существует «плохих» и «хороших» продуктов. Необходимость исключения из питания каких-то конкретных из них — это миф.