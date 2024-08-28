Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть утром

Многие слышали, что завтрак — важная составляющая здорового образа жизни. В частности, правильного питания. Однако не все одинаково полезно с утра. Эксперт Dr. Bakers, старший инженер по развитию продукта бренда ингредиентов Евгения Фисунова рассказала, что можно есть на завтрак, а от чего лучше отказаться.