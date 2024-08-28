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Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть утром

Многие слышали, что завтрак — важная составляющая здорового образа жизни. В частности, правильного питания. Однако не все одинаково полезно с утра. Эксперт Dr. Bakers, старший инженер по развитию продукта бренда ингредиентов Евгения Фисунова рассказала, что можно есть на завтрак, а от чего лучше отказаться.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Lummi/Pablo Stanley

В разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что не стоит выбирать продукты с большим содержанием добавленного сахара: каши быстрого приготовления, мюсли, сладкие йогурты. Лучше, если это будут полезные аналоги. Подойдут, например, хлопья долгой варки или натуральный йогурт без добавок.

Если человеку очень хочется сладкого утром, можно съесть полезные сладости: мед, варенье без сахара, сухофрукты. Нужно избегать готовой выпечки из супермаркетов. Однако можно приготовить торт, пирог или кекс самостоятельно — так вы будете уверены в составе продукта.

«Старайтесь отказаться от кислых соков и фруктов на завтрак, например, апельсинов и грейпфрутов — на голодный желудок они провоцируют изжогу», — добавила Евгения Фисунова.

Многие едят утром кашу. Однако из них тоже нужно уметь выбирать. Ранее врач рассказала, какую кашу есть не стоит.