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Диетолог назвала продукты, которые не сочетаются с алкоголем

Грибы сочетаются не со всеми продуктами. Диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, с чем их не нужно совмещать, чтобы избежать негативных последствий.

Источник: Lummy/Viri Gutiérrez

В разговоре с NEWS.ru эксперт объяснила, что грибы нельзя есть вместе с молоком, алкоголем, кисломолочными продуктами, цитрусовыми фруктами.

Так, первый из названных напитков может замедлить процесс переваривания грибов. Это приведет к дискомфорту в желудке. Сочетание грибов с алкоголем также может тоже вызвать пищеварительные проблемы и плохо сказаться на общем самочувствии. Кроме того, спиртное может усилить действие токсинов, содержащихся в некоторых грибах, и вызвать отравление.

У некоторых людей дискомфорт в желудке появляется, если съесть грибы вместе с кисломолочными продуктами, такими как йогурт или кефир. Это сочетание может вызвать брожение и газообразование в кишечнике. При этом сливочные соусы, при приготовлении которых молочные продукты проходят термическую обработку, могут быть неплохой находкой.

Употребление грибов вместе с цитрусовыми фруктами, такими как апельсины или лимоны, тоже может вызвать проблемы с ЖКТ. Кислота, содержащаяся в цитрусовых, может раздражать слизистую оболочку желудка, а сам продукт способен поменять вкус грибов, объяснила Наталья Лазуренко.

Ранее россиянам рассказали, сколько грибов можно съесть без вреда для здоровья.

Айгуль Сабитова