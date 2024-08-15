Диетолог назвала продукты, которые не сочетаются с алкоголем

Так, первый из названных напитков может замедлить процесс переваривания грибов. Это приведет к дискомфорту в желудке. Сочетание грибов с алкоголем также может тоже вызвать пищеварительные проблемы и плохо сказаться на общем самочувствии. Кроме того, спиртное может усилить действие токсинов, содержащихся в некоторых грибах, и вызвать отравление.