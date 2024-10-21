Диетолог назвала правила разгрузочного дня на овсянке

Чтобы провести разгрузочный день на овсянке, на завтрак диетолог порекомендовала приготовить порцию овсянки на воде или молоке, в которую можно добавить немного меда, ягод или орехов для вкуса. Перекусить утром Парецкая посоветовала овсяными хлопьями или правильным овсяным печеньем без сахара.