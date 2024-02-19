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Диетолог назвала полезные свойства замороженных овощей и фруктов

Врач-диетолог из США, автор книг о здоровом питании Лорен Харрис-Пинкус отметила, что замороженные овощи и фрукты часто содержат больше витаминов, чем свежие продукты. Это объясняется тем, что они обычно подвергаются процессу замораживания сразу после сбора, пишет Daily Mail.
Источник: Freepik

Харрис-Пинкус подчеркнула, что свежие овощи и фрукты, продающиеся в супермаркетах, могут находиться на полках несколько дней или недель после сбора. Это означает, что к моменту приобретения они теряют свежесть и значительную часть своих питательных веществ. Замороженные же, напротив, часто содержат больше витаминов, так как они замораживаются и измельчаются на пике своей свежести.

Эксперт по питанию также советует не опасаться выбирать замороженные продукты, а также консервированную фасоль, сушеные бобы, зерновые, орехи и семечки. Такие методы обработки позволяют сохранить белки, жиры, углеводы, минералы, органические масла и жирные кислоты в пище растительного и животного происхождения, указала диетолог.