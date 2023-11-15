Диетолог назвала полезные для пожилых людей продукты

«Белок из молочных, кисломолочных продуктов легко переваривается, содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для поддержания здоровья в старшем возрасте. Кроме того, молоко и продукты из него — незаменимый источник кальция. Кальций жизненно необходим для профилактики возрастного остеопороза — хрупкости костей, который стремительно развивается в возрасте старше 50 лет. Для получения достаточного количества кальция из продуктов необходимо употреблять три порции молочных продуктов в день», — заявила она.

Вторая группа продуктов — мясо и птица.

«Здесь нужно обратить внимание, что красное мясо в старшем возрасте резко ограничивается — до одного раза в месяц. Связано это с тем, что красное мясо и продукты из него повышают риск рака кишечника и атеросклероза сосудов. По этой же причине полностью исключаются блюда мясной гастрономии. Разрешены белое мясо птицы (курицы, индейки) без кожи, кролик. Это хороший источник белка для поддержания мышц, костей, тургора кожи», — объяснила врач.

Третья группа продуктов — рыба и морепродукты.

«Они очень полезны в пожилом возрасте по нескольким причинам. Опять же это легкоперевариваемый белок, дефицит которого всегда есть в пожилом возрасте. А кроме того, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые являются сильнейшими защитниками от атеросклероза сосудов, рака, сахарного диабета и вообще старения, так как они поддерживают молодость кожи, здоровье костей и мышц. При этом совсем необязательно покупать дорогие сорта красной рыбы. Максимально богаты омега-3 кислотами бюджетные сельдь и скумбрия», — отметила эксперт.

Полезны для пожилых и цельнозерновые злаки.

«Оболочка зерна содержит огромное количество витаминов, в первую очередь, группы В, микроэлементы, а также является важнейшим источником клетчатки. Клетчатка жизненно необходима в старшем возрасте, так как она способствует пищеварению, стимулирует работу кишечника, профилактирует онкологические заболевания, выводит холестерин, токсины и тяжелые металлы из пищеварительного тракта. Обработанные злаки такой пользой не обладают, это важно учесть в питании пожилых людей», — заявила специалист.

Наконец, пятая группа продуктов — овощи и фрукты.