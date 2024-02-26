Диетолог назвала опасные последствия употребления сахарозаменителей

«И обычно обращают внимание на стевия, сукралоза, эритритол, аспартам, если его не нагревать. Но исследования говорят, что напитки с этими же сахарозаменителями увеличивают риск сахарного диабета, как и сахар. Просто от сахара этот риск в два раза выше», — отметила врач в беседе с «Радио 1».