Диетолог назвала опасные последствия употребления сахарозаменителей

Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала в понедельник, 26 февраля, что норма сахара в день — 10% от рациона. Если человек съедает от трех до шести ложек сахара в день, у него может развиться сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
«И обычно обращают внимание на стевия, сукралоза, эритритол, аспартам, если его не нагревать. Но исследования говорят, что напитки с этими же сахарозаменителями увеличивают риск сахарного диабета, как и сахар. Просто от сахара этот риск в два раза выше», — отметила врач в беседе с «Радио 1».
По словам специалиста, из-за сладкого вкуса сахарозаменителей, организм также вырабатывает инсулин и повышает риск развития заболеваний.
«Также считается, что они негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, на микробиоту», — заключила Павлюк.
В свою очередь диетолог Ольга Редина заявила об опасности сахарозаменителей для детей. Среди последствий его употребления — нарушение микрофлоры кишечника и проблемы с пищеварением, сообщает телеканал «360».
13 февраля, «Известия» писали, что научная команда Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева создает промышленную технологию производства глутамата натрия. Это хорошо известная пищевая добавка с Е621. Она придает еде особый вкус умами, который отличается от сладкого, соленого, кислого и горького. Соединение входит в состав колбасных изделий, консервов, снеков, продуктов быстрого приготовления