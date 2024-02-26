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Диетолог назвала опасные последствия употребления сахарозаменителей

В России с 27 февраля перестанут использовать 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевия. Об этом сообщается на сайте Роскачества.
Источник: Freepik

Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала в понедельник, 26 февраля, что норма сахара в день — 10% от рациона. Если человек съедает от трех до шести ложек сахара в день, у него может развиться сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Чтобы сократить потребление сахара, специалисты советуют перейти на некалорийные сахарозаменители, к которым в том числе относится стевия, но они тоже могут привести к проблемам со здоровьем.

«И обычно обращают внимание на стевия, сукралоза, эритритол, аспартам, если его не нагревать. Но исследования говорят, что напитки с этими же сахарозаменителями увеличивают риск сахарного диабета, как и сахар. Просто от сахара этот риск в два раза выше», — отметила врач в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, из-за сладкого вкуса сахарозаменителей, организм также вырабатывает инсулин и повышает риск развития заболеваний.

«Также считается, что они негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, на микробиоту», — заключила Павлюк.

В свою очередь диетолог Ольга Редина заявила об опасности сахарозаменителей для детей. Среди последствий его употребления — нарушение микрофлоры кишечника и проблемы с пищеварением, сообщает телеканал «360».

13 февраля, «Известия» писали, что научная команда Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева создает промышленную технологию производства глутамата натрия. Это хорошо известная пищевая добавка с Е621. Она придает еде особый вкус умами, который отличается от сладкого, соленого, кислого и горького. Соединение входит в состав колбасных изделий, консервов, снеков, продуктов быстрого приготовления и т. д.