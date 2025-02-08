Диетолог назвала неблагоприятные последствия употребления сладких напитков

«Потребление сладких напитков следует максимально ограничить. Стоит помнить, что они содержат в своем составе довольно большое количество простых углеводов — добавленных сахаров, и к тому же намного хуже утоляют жажду, чем вода. Ряд широкомасштабных исследований подтверждают прямую связь между регулярным употреблением сладких напитков и сладостей и прибавкой жировой массы тела, ожирением, повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа», — сказала Стародубова.