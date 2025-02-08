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Диетолог назвала неблагоприятные последствия употребления сладких напитков

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Регулярное употребление сладких напитков может привести к прибавке жировой массы тела, ожирению, повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Источник: © РИА Новости

«Потребление сладких напитков следует максимально ограничить. Стоит помнить, что они содержат в своем составе довольно большое количество простых углеводов — добавленных сахаров, и к тому же намного хуже утоляют жажду, чем вода. Ряд широкомасштабных исследований подтверждают прямую связь между регулярным употреблением сладких напитков и сладостей и прибавкой жировой массы тела, ожирением, повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа», — сказала Стародубова.

По ее словам, лучше всего для утоления жажды использовать обычную питьевую воду.