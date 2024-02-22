Диетолог назвала идеальное сочетание продуктов для ужина

«На гарнир используйте овощи как в свежем виде, так и в запечённом, отварном. Это может быть салат из овощей с небольшим количеством растительного масла или вовсе без него, овощное рагу или овощи, запечённые в духовке. Если вы склонны к отёкам или повышению артериального давления, постарайтесь недосаливать пищу, приготовленную на ужин, и вы увидите, что отёки уйдут, а давление снизится», — сообщила Михалёва.