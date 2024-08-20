Диетолог назвала главные продукты для укрепления иммунитета перед осенью

«Печень трески и вообще жирная рыба — это суперфуд, который можно и нужно включать в рацион хотя бы раз-два в неделю. Там содержится витамин А и много витамина D, которые необходимы для нормальной работы иммунной системы. Также в этих продуктах много омеги-3 и аминокислот, которые укрепляют клеточные мембраны, из-за чего вирусу будет сложнее в них проникнуть», — объяснила она.