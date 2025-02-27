Диетолог назвала допустимую порцию блинов

«Блины практически в любом варианте приготовления достаточно калорийная и тяжелая для усвоения пища, которая не очень подходит для ежедневного рациона питания. Энергетическая ценность на 100 граммов, это два или три тонких блинчика, составляет примерно 230 ккал, при этом содержание белков составляет в среднем около шести граммов, жиров — 12 граммов и углеводов — 25 граммов. Для здорового человека, чтобы избежать переедания и чувства тяжести, порция должна быть небольшой −150−200 граммов с учетом начинки, обычно это три-четыре блинчика», — рассказала Стародубова.