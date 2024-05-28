Диетолог назвала допустимое количество мороженого в день

13 мая центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщил, что экспорт мороженого из России в Китай за I квартал текущего года увеличился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца Китай импортировал из РФ более 70% от общего прошлогоднего объема поставок холодного лакомства.