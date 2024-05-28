Диетолог назвала допустимое количество мороженого в день

В беседе с NewsInfo.Ru 26 мая специалист отметила, что в день можно съесть только одну порцию натурального мороженого, поскольку этот продукт является очень высококалорийным, один стаканчик может содержать до 400 калорий.
Диетолог указала: чтобы потратить эти калории, потребуется два часа хорошего физического труда. Она не рекомендовала есть мороженое каждый день, потому что «это большой избыток лишних калорий», которые нужно отрабатывать".
При выборе мороженого лучше отдавать предпочтение продукту без большого количества красителей, эмульгаторов и консервантов, пишет Pravda.Ru. Лучше выбирать натуральный продукт, а украсить его можно самостоятельно, например, вареньем.
Также Дюваль посоветовала есть мороженое в первой половине дня: так будет больше шансов избавиться от полученных калорий.
26 мая стало известно, что Центральный детский магазин на Лубянке в Москве подготовил праздничную программу ко Дню защиты детей, сообщает агентство городских новостей «Москва». 1 июня ребят до 14 лет бесплатно угостят мороженым в вафельных стаканчиках. Всего заготовят 10 тыс. порций лакомства, пишет сайт kp.ru. Также посетители смогут подняться на смотровую площадку магазина. На 7 этаже находится Музей детства с обновленной экспозицией, интерактивными зонами и аудиогидом, отмечает «Москва 24».
24 мая заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в День защиты детей 1 июня детям раздадут мороженое в парках региона. Также для детей подготовили развлекательную программу, бесплатные аттракционы, мастер-классы, анимационные шоу, аквагрим, игры и фотозоны, сообщает 360.ru.
21 мая аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили, что Москва вошла в лидеры по производству мороженого в России. В столице в I квартале 2024 года произвели около 20 млн кг мороженого, уточняет RT. За последний год спрос на мороженое в Москве увеличился на 75%.
13 мая центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщил, что экспорт мороженого из России в Китай за I квартал текущего года увеличился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца Китай импортировал из РФ более 70% от общего прошлогоднего объема поставок холодного лакомства.