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Диетолог назвал самый полезный освежающий в жару напиток

Морс полезнее кваса, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Источник: pixabay

Лучший для здоровья освежающий в жару напиток он назвал в комментарии для «Ленты.ру».

Диетолог заявил, что польза кваса и морса зависит от нескольких нюансов. По его словам, общего стандарта производства этих напитков нет, и каждый производитель может готовить их по своему рецепту.

В результате кто-то улучшает вкусовые качества напитка за счет добавления большего количества сахара, но от этого он становится более вредным.

«Добавленный сахар — главный вредный ингредиент любых напитков. Переизбыток сахара в рационе приводит к обострению многих заболеваний», — предупредил Кабанов.

К тому же, продолжил эксперт, в составе кваса есть алкоголь, пусть и в небольшом количестве, поэтому при выборе лучшего летнего напитка стоит отдать предпочтение несладкому морсу с большим количеством ягод.