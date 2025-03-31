Диетолог назвал продукты, нормализующие уровень сахара при преддиабете

Преддиабет — состояние, когда уровень глюкозы повышен, но еще не достигает порога диабета. Для нормализации уровня глюкозы важны физическая активность и здоровое питание.
Корлеоне советует употреблять разноцветные некрахмалистые овощи (брокколи, капуста, морковь, перец), которые должны занимать половину тарелки, и сложные углеводы (овсянка, киноа, цельнозерновой хлеб), обеспечивающие длительное насыщение.
Также необходимо включать в рацион полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло) и фрукты (бананы, цитрусовые, яблоки), богатые клетчаткой и витаминами, но соблюдать умеренность в потреблении фруктов (не более 2−3 порций в день из-за высокого содержания сахара).