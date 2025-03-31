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Диетолог назвал продукты, нормализующие уровень сахара при преддиабете

Чтобы предотвратить переход преддиабета в клинически выраженный диабет, диетолог Джилл Корлеоне из Университета Нью-Йорка рекомендует включать в рацион сложные углеводы, некрахмалистые овощи, ненасыщенные жиры и фрукты. Слова эксперта приводит WellnessPulse.

Источник: Freepik

Преддиабет — состояние, когда уровень глюкозы повышен, но еще не достигает порога диабета. Для нормализации уровня глюкозы важны физическая активность и здоровое питание.

Корлеоне советует употреблять разноцветные некрахмалистые овощи (брокколи, капуста, морковь, перец), которые должны занимать половину тарелки, и сложные углеводы (овсянка, киноа, цельнозерновой хлеб), обеспечивающие длительное насыщение.

Также необходимо включать в рацион полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло) и фрукты (бананы, цитрусовые, яблоки), богатые клетчаткой и витаминами, но соблюдать умеренность в потреблении фруктов (не более 2−3 порций в день из-за высокого содержания сахара).