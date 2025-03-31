Диетолог назвал продукты, нормализующие уровень сахара при преддиабете

Также необходимо включать в рацион полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло) и фрукты (бананы, цитрусовые, яблоки), богатые клетчаткой и витаминами, но соблюдать умеренность в потреблении фруктов (не более 2−3 порций в день из-за высокого содержания сахара).