Диетолог назвал помогающий худеть и хорошо спать фрукт

«Хурма содержит калий и магний — питательные вещества, которые помогают лучше отдыхать и спать. Полезны эти микроэлементы и для спортсменов. К тому же она содержит железо, что очень важно, например, для женщин во время менструации или для людей с анемией», — отметил диетолог.