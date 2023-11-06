Диетолог назвал неожиданную причину набора веса
Британский диетолог и автор книг о здоровом питании Майкл Мюсли рассказал, что употребление слишком большого количества фруктозы может привести к ожирению. Об этом сообщает Daily Mail.
Британский диетолог и автор книг о здоровом питании Майкл Мюсли рассказал, что употребление слишком большого количества фруктозы может привести к ожирению. Об этом сообщает Daily Mail.
Многие люди знают о том, что избыток сахара в рационе провоцирует появление лишнего веса. Тем не менее вредное воздействие фруктозы, часто недооценивается. Этот моносахарид считается «полезным» потому, что он не повышает уровень сахара в крови так же стремительно, как глюкоза. Многим людям, страдающим сахарным диабетом, рекомендуют заменить рафинированный сахар на фруктозу в порошке.
Обычно пища расщепляется и усваивается в кишечнике, а затем трансформируется в аденозинтрифосфат (АТФ) — соединение, которое клетки организма используют в качестве основного источника энергии. Но американские ученые утверждают, что потребление слишком большого количества фруктозы подавляет выработку АТФ. Когда уровень АТФ падает, в человеческом мозге активизируются участки, которые ответственны за возбуждение аппетита.