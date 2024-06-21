Диетолог назвал четыре продукта для крепкого сна

Диетолог рассказал, что греческий йогурт содержит казеиновый белок, который способствует повышению уровня аминокислот в крови в вечернее время. Этот белок с медленным высвобождением не только способствует расслаблению, но и поддерживает восстановление мышц в течение ночи, гарантируя, что человек проснется отдохнувшим. Он также обладает другими полезными свойствами для здоровья, в том числе благодаря содержащимся в нем пробиотикам, которые важны для кишечника.