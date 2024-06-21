Диетолог назвал четыре продукта для крепкого сна

Об этом сообщает американское издание She Finds.
Минеральная вода
Употребление минеральной воды, богатой магнием, или добавок с магнием перед сном может существенно повлиять на качество сна. Если под рукой нет качественных минералов, то добавка с магнием — отличная идея.
Элемент играет важную роль в регуляции нейромедиаторов, участвующих в процессе сна и релаксации, обеспечивая более глубокий и спокойный сон. Его мышечно-расслабляющие свойства снимают напряжение и способствуют ощущению спокойствия, а также снижают уровень гормонов стресса.
Греческий йогурт
Диетолог рассказал, что греческий йогурт содержит казеиновый белок, который способствует повышению уровня аминокислот в крови в вечернее время. Этот белок с медленным высвобождением не только способствует расслаблению, но и поддерживает восстановление мышц в течение ночи, гарантируя, что человек проснется отдохнувшим. Он также обладает другими полезными свойствами для здоровья, в том числе благодаря содержащимся в нем пробиотикам, которые важны для кишечника.
Фрукты
Сахар во фруктах повышает уровень гликогена в печени, предотвращая нарушения сна из-за низкого уровня глюкозы в крови. Кроме того, некоторые фрукты содержат триптофан, предшественник серотонина, который расслабляет организм и улучшает качество сна. Богатые калием фрукты, такие как бананы, также способствуют расслаблению мышц, уменьшая ночные спазмы и способствуя ощущению спокойствия перед сном.
Орехи и семечки
Гарсия посоветовал включить в рацион орехи и семечки, поскольку они богаты магнием и другими питательными веществами. Орехи и семечки содержат аминокислоту триптофан, которая является предшественником серотонина и мелатонина, улучшающими сон.
Например, четверть стакана миндаля содержит около 100 миллиграммов магния, а четверть стакана тыквенных семечек — около 65 миллиграммов. Орехи и семечки также обладают многими другими полезными свойствами для организма. Однако эксперт призвал соблюдать осторожность из-за высокой калорийности орехов и семечек и контролировать их потребление.