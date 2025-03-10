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Диетолог Мухина назвала самый полезный шоколад для пожилых

Темный шоколад богат флавоноидами, которые являются мощными антиоксидантами.

Источник: Freepik

Темный шоколад является самым полезным для пожилых, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, темный шоколад богат флавоноидами, которые являются мощными антиоксидантами. При этом важно выбирать продукт с содержанием какао не менее 70%.

«Флавоноиды снижают окислительный стресс и воспаление в организме. Также они благотворно влияют на иммунную систему и когнитивную функцию пожилых — улучшают память, сохраняют интеллект, быстроту принятия решений и концентрацию», — указала эксперт. Диетолог отметила, что для получения всей пользы пожилым достаточно есть 1/10 плитки темного шоколада в день. Однако стоит учитывать, что у некоторых людей продукт может вызвать аллергию, плюс, если есть инсулинорезистентность и диабет, рекомендуется отдавать предпочтение лакомству с сахарозаменителями — например, стевией и трегалозой.

Ранее россиян предупредили, что употребление конфет с заменителем масла какао приводит к ускоренному старению организма. В них содержатся трансжиры и пальмовое масло, которые в сочетании с сахаром повышают риск раннего появления возрастных заболеваний, в частности атеросклероза.