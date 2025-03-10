Диетолог Мухина назвала самый полезный шоколад для пожилых

«Флавоноиды снижают окислительный стресс и воспаление в организме. Также они благотворно влияют на иммунную систему и когнитивную функцию пожилых — улучшают память, сохраняют интеллект, быстроту принятия решений и концентрацию», — указала эксперт. Диетолог отметила, что для получения всей пользы пожилым достаточно есть 1/10 плитки темного шоколада в день. Однако стоит учитывать, что у некоторых людей продукт может вызвать аллергию, плюс, если есть инсулинорезистентность и диабет, рекомендуется отдавать предпочтение лакомству с сахарозаменителями — например, стевией и трегалозой.