Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог назвала самую полезную рыбу для пожилых

В целом эксперт советует пожилым есть рыбу пять раз в неделю.

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Наиболее полезная рыба для пожилых — это треска, минтай и хек, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, эта рыба богата йодом, а также содержит белок и полиненасыщенные кислоты. Кроме того, она достаточно недорогая.

«Йод активирует щитовидную железу, синтез ее гормонов и метаболизм. Особенно он нужен пожилым, которые живут вдали от моря», — указала эксперт.

В свою очередь, содержащийся в рыбе белок служит строительным материалом для клеток и синтеза антител, которые борются с инфекциями, добавила Мухина.

Диетолог добавила, что в меню пожилого человека рыба должна быть пять раз в неделю в количестве 150−200 граммов в день. При жарке в продукте образуются опасные для здоровья канцерогены, поэтому лучше всего готовить ее на пару, тушить или запекать.

Ранее россиян предупредили, что употребление тунца может нанести серьезный вред здоровью. Дело в том, что в процессе своей жизни рыба накапливает соли тяжелых металлов, в частности ртуть. Поэтому регулярный прием ее в пищу может привести к интоксикации.