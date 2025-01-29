Диетолог назвала самую полезную рыбу для пожилых

Диетолог добавила, что в меню пожилого человека рыба должна быть пять раз в неделю в количестве 150−200 граммов в день. При жарке в продукте образуются опасные для здоровья канцерогены, поэтому лучше всего готовить ее на пару, тушить или запекать.