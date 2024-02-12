Диетолог Мишель Рузенштейн: новый тренд — атлантическая диета — полезнее средиземноморской

Средиземноморская диета долгое время оставалась трендом для тех, кто мечтал сбросить вес, — к ней в разные годы прибегали Селена Гомес, Дженнифер Энистон, Кэтрин Зета-Джонс, Кэмерон Диас, Пенелопа Крус и не только. В рацион такого питания входят в основном продукты средиземноморской кухни — рыба, оливки, орехи, овощи, минимум мяса и молока. Хотя такая диета и действительно помогала в некоторых случаях сбросить лишний вес, исследователи из Испании пришли к выводу, что в реальности она может таить в себе риски для здоровья.