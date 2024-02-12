Диетолог Мишель Рузенштейн: новый тренд — атлантическая диета — полезнее средиземноморской

Чем опасна средиземноморская диета
Средиземноморская диета долгое время оставалась трендом для тех, кто мечтал сбросить вес, — к ней в разные годы прибегали Селена Гомес, Дженнифер Энистон, Кэтрин Зета-Джонс, Кэмерон Диас, Пенелопа Крус и не только. В рацион такого питания входят в основном продукты средиземноморской кухни — рыба, оливки, орехи, овощи, минимум мяса и молока. Хотя такая диета и действительно помогала в некоторых случаях сбросить лишний вес, исследователи из Испании пришли к выводу, что в реальности она может таить в себе риски для здоровья.
По их мнению, средиземноморская диета может располагать к развитию метаболического синдрома, который, в свою очередь, рискует привести к появлению сахарного диабета. Кроме того, среди рисков такой диеты оказались проблемы с сердцем и повышенное давление. В противовес этому рациону питания врачи предлагают обратить внимание на атлантическую диету, в целом похожую по своему меню, но, как показали исследования, более безопасную.
Почему атлантическая диета безопаснее
Исследователи провели эксперимент с участием 231 семьи, которые в течение шести месяцев придерживались атлантической диеты — плана питания, разработанного в Испании и Португалии, в котором особое внимание уделяется тушеным, печеным и вареным блюдам вместо жареных или запеченных, а также местным сезонным продуктам. Новый рацион «значительно снизил частоту развития метаболического синдрома», а еще — помог скорректировать вес и улучшить уровень холестерина в организме.
В общей сложности в исследовании приняли участие 518 взрослых людей, средний возраст которых составил 47 лет. У 450 из них был диагностирован метаболический синдром — и по прошествии шести месяцев атлантической диеты у трети участников экспериментов исчезли признаки заболеваний, входящих в эту группу, а вместе с ними и риск диабета, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
В чем польза атлантической диеты
Атлантическая диета подразумевает большее количество тушеных блюд — по мнению специалистов, тушение способствует укреплению здоровья благодаря сохранению естественного вкуса и минимизации образования конечных продуктов гликирования — соединений, которые в больших количествах могут привести к сердечным заболеваниям, диабету и снижению когнитивных способностей.
Еще одно важное правило атлантической диеты — акцент на минимально обработанных блюдах, а также сезонных продуктах, которые, к примеру, можно найти на фермерских рынках. «Отдавая предпочтение полезным ингредиентам и традиционным методам приготовления пищи, таким как тушение, эта диета повышает биодоступность питательных веществ, обеспечивая их лучшее усвоение и использование организмом», — отмечает диетолог и нутрициолог Мишель Рузенштейн.