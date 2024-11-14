Диетолог Мансурова рассказала о полезных свойствах морепродуктов

«В газировке ведь есть ещё другой скрытый вред. Это фосфорсодержащая ортофосфорная кислота, которая со временем у подростков, и особенно у маленьких детей, то есть у растущих организмов, негативно влияет на вымывание кальция и может провоцировать проблемы с задержкой роста костей», — заявила она.