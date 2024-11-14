Диетолог Мансурова рассказала о полезных свойствах морепродуктов

В беседе с Life.ru она заявила, что мясо мидий, например, состоит из легкоусвояемого белка. Оно также содержит полиненасыщенные жирные кислоты.
По мнению эксперта, устрицы — настоящий кладезь витамина В12.
«Данный морепродукт предоставляет нашему организму белок, витамины и необходимые аминокислоты, оказывающие влияние на выработку серотонина — гормона счастья», — отметила Мансурова.
Она также сообщила, что мясо осьминогов содержит ненасыщенные жирные кислоты омега-3, а кальмары являются ценным источником витаминов В12 и В6.
В свою очередь, директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что сладкая газировка является номером один в рейтинге плохих продуктов любого диетолога.
«В газировке ведь есть ещё другой скрытый вред. Это фосфорсодержащая ортофосфорная кислота, которая со временем у подростков, и особенно у маленьких детей, то есть у растущих организмов, негативно влияет на вымывание кальция и может провоцировать проблемы с задержкой роста костей», — заявила она.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые повышают уровень гемоглобина в крови.