Диетолог Кузнецова рассказала, как недостаток сна провоцирует набор лишнего веса

— Важно ложиться не позднее 23:00 и спать не менее семи часов. Именно такое количество сна необходимо в среднем человеку, чтобы высыпаться. Ложиться спать и просыпаться нужно в одно и то же время, даже в выходные дни нельзя пересыпать. Многие считают, что в выходные могут позволить себе лечь спать в два часа ночи и проспать до 10:00. Это неправильная тактика, из-за которой теряется возможность восстановления вашего организма, — сказала она.