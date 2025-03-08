Диетолог Кузнецова рассказала, как недостаток сна провоцирует набор лишнего веса

По ее словам, ночью нужно обязательно спать и выдерживать определенный режим сна даже в выходные дни.
— Важно ложиться не позднее 23:00 и спать не менее семи часов. Именно такое количество сна необходимо в среднем человеку, чтобы высыпаться. Ложиться спать и просыпаться нужно в одно и то же время, даже в выходные дни нельзя пересыпать. Многие считают, что в выходные могут позволить себе лечь спать в два часа ночи и проспать до 10:00. Это неправильная тактика, из-за которой теряется возможность восстановления вашего организма, — сказала она.
Эксперт объяснила, что это связано с гормональной системой. Уровень гормона стресса — кортизола — начинает снижаться после шести часов вечера, и он должен «успокоиться» к 23:00. Но если человек съел в этот промежуток времени какой-то сладкий продукт, то кортизол начнет повышаться. Также синие световые лучи от телевизора или гаджета мешают заснуть, потому что стимулируют выработку определенных гормонов.
— Помимо этого, с 02:00 вырабатывается гормон соматотропин. В детском и пубертатном возрасте он способствует росту ребенка, а во взрослом возрасте — снижению веса. Если человек пропускает волшебное время выработки соматотропина, то автоматически начинает вырабатываться кортизол, который провоцирует ночной «дожор». Поэтому важно лечь спать до 23:00, потому что в 02:00 наступает пик самого глубокого сна с выработкой соматотропина — гормона, помогающего снизить вес. Кортизол начинает активно вырабатываться в 05:00, поэтому нужно просыпаться с 06:00 до 08:00 — в зависимости от режима дня человека, — рассказала Кузнецова.
Также важно понимать, насколько у людей тревожный или глубокий сон. Необходимо соблюдать гигиену сна, снижать общую тревожность, чтобы не набирать вес из-за недосыпа.
— Качество сна зависит от того, что человек съел на ночь, или от того, какие потрясения испытывал во время трудового дня. Необходимо самостоятельно настраивать свои психику перед сном на позитив, чтобы сон не был тревожным. Также необходимо проветривать помещение перед сном. А если температурный режим на улице позволяет, то лучше оставить доступ свежего воздуха на всю ночь. Советую зашторивать окна занавесками блэкаут, чтобы создать полную темноту для хорошего сна, — сообщила собеседница «ВМ».