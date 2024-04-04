Диетолог Королёва усомнилась в пользе интенсивных программ похудения

«В итоге организм человека не получает нужное количество полезных компонентов, и люди достаточно быстро сталкиваются с негативными последствиями в виде снижения работоспособности и когнитивной функции, проблем с желудочно-кишечным трактом или другими системами организма, после чего бросают эту диету, вновь набирают дополнительные килограммы и опять находятся в поисках той программы питания, которая позволит им к лету расстаться с лишними килограммами», — сказала Королёва в беседе с Общественной Службой Новостей.