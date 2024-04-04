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Диетолог Королёва усомнилась в пользе интенсивных программ похудения

Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что интенсивные программы похудения не приносят пользы. По её словам, любой результат жёстких диет окажется временным.

Источник: Freepik

«В итоге организм человека не получает нужное количество полезных компонентов, и люди достаточно быстро сталкиваются с негативными последствиями в виде снижения работоспособности и когнитивной функции, проблем с желудочно-кишечным трактом или другими системами организма, после чего бросают эту диету, вновь набирают дополнительные килограммы и опять находятся в поисках той программы питания, которая позволит им к лету расстаться с лишними килограммами», — сказала Королёва в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, получается пустая трата времени и сил.

Как считает эксперт, добиться стойкого результата можно только путём изменения пищевых привычек и образа жизни в целом.

«Питание должно быть разнообразным, содержащим все необходимые питательные компоненты: жиры, белки, углеводы, достаточный набор витаминов, микроэлементов», — добавила она.

Ранее Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.