Диетолог Капустина назвала полноценный рацион залогом бодрого пробуждения утром

В беседе с ИА RuNews24.ru эксперт отметила, что причиной усталости и сонливости может быть дефицит в организме железа, витамина D, витаминов группы В, магния, а также белка.
По словам специалиста, в рацион необходимо включить красное мясо, печень, морепродукты, бобовые, шпинат, тыквенные семечки, жирную рыбу, яичные желтки, грибы, обогащённые молочные продукты.
Кроме того не следует забывать про цельнозерновые продукты, орехи, семена, зелёные овощи, авокадо, тёмный шоколад, добавила диетолог.
Врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН посоветовала выбирать зерновой кофе и выпивать не более 100 мл напитка в первой половине дня.