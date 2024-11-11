Диетолог Калинчев рассказал, как похудеть после 50 лет

«В современном мире практически у всех, кроме считаных единиц, избыток калорий в рационе. Со временем лишний вес перерастает в ожирение», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, для исправления гормональных обменных нарушений нужно обратиться к специалисту и начать выполнять его рекомендации.
Также важно скорректировать питание и скомпенсировать гиподинамию.
«Тут важно понимать: просто ходьбы не будет достаточно, чтобы было здоровое тело. Тут нужно тренироваться и делать правильные комплексы упражнений. Для этого нужно ходить в фитнес-клубы», — отметил Калинчев.
Ранее врач-педиатр кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» рассказала о влиянии сахара в детском возрасте на развитие диабета и гипертонии.