Диетолог Ионова рассказала о растительных заменителях мяса

«Мясо мы заменяем растительными белками и правильным сочетанием бобовых и злаковых культур. Например, если мы едим что-то, приготовленное из бобовых (чечевицу, нут, фасоль), а потом дополняем это крупяным гарниром, то это будет очень хорошо с точки зрения аминокислотного состава, а аминокислоты — это те кирпичики, из которых белки и состоят», — заявила она в беседе с «Радио 1».