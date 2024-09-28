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Диетолог Ионова рассказала о растительных заменителях мяса

Врач, диетолог, психолог Лидия Ионова рассказала о растительных заменителях мяса.

Источник: AP 2023

«Мясо мы заменяем растительными белками и правильным сочетанием бобовых и злаковых культур. Например, если мы едим что-то, приготовленное из бобовых (чечевицу, нут, фасоль), а потом дополняем это крупяным гарниром, то это будет очень хорошо с точки зрения аминокислотного состава, а аминокислоты — это те кирпичики, из которых белки и состоят», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Ионова, отказ от мяса зависит от состояния здоровья человека. К примеру, не стоит отказываться от мяса людям с железодефицитной анемией, белковой недостаточностью или в послеоперационный период.