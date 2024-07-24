Диетолог Гинзбург назвал полезные и вредные свойства маслин и оливок

Как отметил Гинзбург, не стоит злоупотреблять этим продуктом. Оптимальным количеством будут два или три плода в дополнение к гарниру. При этом, если наблюдаются признаки ожирения или человек страдает гипертонией, ни маслины, ни оливки лучше вовсе не включать в рацион.