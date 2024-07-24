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Диетолог Гинзбург назвал полезные и вредные свойства маслин и оливок

Маслины и оливки обладают множеством полезных для человеческого организма веществ, однако их чрезмерное употребление может нанести здоровью серьезный урон. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik в среду, 24 июля.

Источник: Freepik

«Полезным свойством является наличие в оливках масла, которое очень ценится в средиземноморской и французской кухне. Это масло обладает рядом оздоровительных свойств. Если мы в умеренных количествах употребляем такое масло, богатое омега-9 ненасыщенными жирными кислотами, у нас снижаются риски воспалений, риски развития сосудистых заболеваний», — сообщил диетолог.

По его словам, польза этих плодов также заключается в высоком содержании антиоксидантов, разнообразных микро- и макроэлементов.

Однако эти продукты обычно употребляют в соленом или маринованном виде. Это делает маслины и оливки продуктом с очень высоким содержанием соли.

«Это избыточно соленый продукт. Его чрезмерное употребление оказывает негативное воздействие на сосудистую стенку, способствует развитию гипертонии. Есть исследования, показывающие, что избыток соли в питании “убивает” примерно так же быстро, как и избыток сахара», — прокомментировал эксперт.

Как отметил Гинзбург, не стоит злоупотреблять этим продуктом. Оптимальным количеством будут два или три плода в дополнение к гарниру. При этом, если наблюдаются признаки ожирения или человек страдает гипертонией, ни маслины, ни оливки лучше вовсе не включать в рацион.

Ранее, 15 февраля, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова сообщила, что избыточное потребление соли приводит к гипертонии, а также способствует явным и скрытым отекам, набору веса, отложению солей, нарушает функцию почек и работу сосудистого русла, в том числе обмен минералов. Избыток соли ведет к нарушению обмена веществ.