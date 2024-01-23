Диетолог Джутова рассказала, сколько выпечки можно съесть в день

Эксперт объяснила, что существует общий рекомендуемый предел потребления сладостей, к которым относится и выпечка. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суммарное потребление свободных сахаров, включая сахар, добавляемый к пище, не должно превышать 10 процентов от общего энергетического потребления в день. Джутова посоветовала ограничить потребление свободных сахаров до 5 процентов, это принесет дополнительную пользу организму.