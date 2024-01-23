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10:14 (мск), источник: Вечерняя Москва

Диетолог Джутова рассказала, сколько выпечки можно съесть в день

Врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала, сколько выпечки можно съесть в день без вреда для здоровья.

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Источник: Unsplash

Эксперт объяснила, что существует общий рекомендуемый предел потребления сладостей, к которым относится и выпечка. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суммарное потребление свободных сахаров, включая сахар, добавляемый к пище, не должно превышать 10 процентов от общего энергетического потребления в день. Джутова посоветовала ограничить потребление свободных сахаров до 5 процентов, это принесет дополнительную пользу организму.

Эксперт добавила, что чрезмерное потребление выпечки может привести к набору лишних килограммов, увеличить риск развития заболеваний сердца, диабета, кариеса.

— Поэтому важно соблюдать рекомендуемые нормы потребления сладостей и выпечки, — резюмировала врач в комментарии РИАМО.

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова 23 января, во Всемирный день пирога, рассказала, какими должны быть пироги, а также в какой половине дня их лучше есть.

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