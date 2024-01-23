Диетолог Джутова рассказала, сколько выпечки можно съесть в день
Врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала, сколько выпечки можно съесть в день без вреда для здоровья.
Врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала, сколько выпечки можно съесть в день без вреда для здоровья.
Эксперт объяснила, что существует общий рекомендуемый предел потребления сладостей, к которым относится и выпечка. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суммарное потребление свободных сахаров, включая сахар, добавляемый к пище, не должно превышать 10 процентов от общего энергетического потребления в день. Джутова посоветовала ограничить потребление свободных сахаров до 5 процентов, это принесет дополнительную пользу организму.
Эксперт добавила, что чрезмерное потребление выпечки может привести к набору лишних килограммов, увеличить риск развития заболеваний сердца, диабета, кариеса.
— Поэтому важно соблюдать рекомендуемые нормы потребления сладостей и выпечки, — резюмировала врач в комментарии РИАМО.
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