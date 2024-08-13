Диетолог Дианова развенчала популярные мифы о вреде картофеля

Медик отметила, что пищевая ценность картофеля в среднем составляет от 77 килокалорий на массу продукта. Кроме того, в нем содержится много калия, который крайне полезен для работы сердца, но скорее вреден при болезнях почек. Помимо этого, в этом овоще в достатке есть витамин B1, который часто бывает в дефиците у современного человека. Картофель также очень выгоден для людей, которые страдают от диабета.