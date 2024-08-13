Диетолог Дианова развенчала популярные мифы о вреде картофеля

— Картофель — крахмалистый овощ, который имеет среднее количество белка два грамма на 100 грамм продукта. И среднее количество углеводов порядка 16−17 грамм. Также в картофеле хорошее содержание магния, железа, витамина B1 и ниацина, который оказывает сильное влияние на нервную систему, — объяснила врач.
Медик отметила, что пищевая ценность картофеля в среднем составляет от 77 килокалорий на массу продукта. Кроме того, в нем содержится много калия, который крайне полезен для работы сердца, но скорее вреден при болезнях почек. Помимо этого, в этом овоще в достатке есть витамин B1, который часто бывает в дефиците у современного человека. Картофель также очень выгоден для людей, которые страдают от диабета.
— Картофель — второй хлеб. В каких-то моментах картофель даже лучше хлеба, правда. Если в хлебе углеводов 40−60 грамм на 100 грамм продукта, то в картошке всего лишь 16−17 грамм, — передает слова Диановой «Радио 1».
Овощи являются неотъемлемой частью сбалансированного рациона, потому что содержат большое количество полезных витаминов и минералов. Помимо этого, они богаты клетчаткой, что способствует повышению иммунитета и улучшению работы ЖКТ. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.