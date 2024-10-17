Диетолог Дианова рассказала о вреде бутербродов с маслом и сыром

«У нас везде и постоянно, если мы делаем бутерброд с сыром, то без масла его не делают, хотя, с точки зрения диетологии, лучше сделать отдельно, например, к омлету с овощами хлеб с маслом, а хлеб с сыром, добавив какую-нибудь огуречинку или ещё что-то, и тогда другой, чуть более здоровый вариант получается», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».