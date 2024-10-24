Диетолог Дианова предупредила о неожиданной опасности злоупотребления хурмой

— В этом фрукте содержатся волокна, которые надолго даруют чувство сытости, но также долго они покидают желудочно-кишечный тракт. Поэтому при частом употреблении хурмы могут возникнуть запоры. К тому же эти волокна могут застревать в желудке, образовывать фитобезоар и приводить к различным проблемам, — отметила специалист.
Дианова рекомендовала изредка добавлять этот фрукт в рацион.
— Лучше есть ее не каждый день, а один-два раза в неделю, пока идет сезон. И не нужно пытаться сидеть на диете, состоящей только из хурмы. А за разгрузочный день на этом фрукте можно поплатиться здоровьем, — подчеркнула диетолог.
Осенью начинается сезон хурмы — вкусного и полезного плода, который к тому же радует глаз своим ярким цветом. Некоторые люди утверждают, что благодаря ее добавлению в рацион можно похудеть, избавиться от отеков и лишней жидкости в организме. Правда ли, что можно похудеть с помощью хурмы и чем еще полезен этот плод, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.