Диетолог Дианова предупредила о неожиданной опасности злоупотребления хурмой

Осенью начинается сезон хурмы — вкусного и полезного плода, который к тому же радует глаз своим ярким цветом. Некоторые люди утверждают, что благодаря ее добавлению в рацион можно похудеть, избавиться от отеков и лишней жидкости в организме. Правда ли, что можно похудеть с помощью хурмы и чем еще полезен этот плод, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.