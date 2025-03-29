Диетолог Богданова назвала главную опасность экспресс-диет

Экспресс-диеты нарушают обмен веществ, предупредила диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в беседе с радио Sputnik.
За несколько месяцев до лета, по словам специалиста, многие люди пытаются похудеть и привести себя в форму за слишком короткий промежуток времени, при этом экспресс-диеты, которые часто выбирают в таком случае как способ решения проблемы, могут нанести вред организму.
«Экстресс-диеты — это стимуляция обменных процессов. Подобные методы снижения веса побуждают стресс, что приводит к синтезированию кортизола. А он в свою очередь замедляет нервную систему и все обменные процессы», — предупредила диетолог.
Богданова отметила, что здоровое похудение — это длительный процесс. Важно в это время наладить режим питания, увеличить количество употребления воды и длительность сна, а также повысить физическую активность.