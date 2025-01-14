Диета с высоким содержанием жиров может привести к импульсивному поведению

Соответствующее исследование было опубликовано в ACS Chemical Neuroscience. Оно показало, что молодым грызунам, питавшимся продуктами, в которых было много насыщенных жиров, во взрослом возрасте было сложнее контролировать импульсы. Эта работа позволяет лучше понять влияние питания на развитие психики.
Ученые разделили 40 молодых грызунов на две группы. Первая соблюдала диету на основе чизкейка («чизкейковые крысы»), а второй давали сбалансированный корм (группа «кормовых крыс»). Когда животные достигли взрослого возраста, их обучили выполнять различные задачи, в том числе подобию азартной игры. Так ученые оценивали способность животных к управлению импульсами.
Во время экспериментов крысы, получавшие жирную пищу, показывали склонность к преждевременным реакциям на визуальные сигналы, то есть повышенную импульсивность. При этом в задачах, связанных с азартными играми, эта группа выбирала менее рискованные, но и менее ценные награды, демонстрируя осторожность.
Также исследователи нашли различия в генетической активности префронтальной коры мозга и биомаркерах кишечника у животных из обеих групп. У крыс, которые ели чизкейки, обнаружили изменения в работе мезолимбической системы, отвечающей за формирование ощущения вознаграждения, а также изменения уровня жирных кислот в кишечнике, что влияет на нейроповеденческие реакции.
Таким образом, рацион с большим объемом жиров в подростковом возрасте может заметно повлиять на развитие мозга, вызывая долгосрочные изменения в поведении. Вместе с тем ученые признают, что для более детального понимания этих эффектов нужны дополнительные исследования.
Иногда люди, которые хотят похудеть, переходят на обезжиренные продукты. Однако они не приносят организму никакой пользы. Зачастую они очень калорийны, предупреждает врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.