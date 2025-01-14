Диета с высоким содержанием жиров может привести к импульсивному поведению

Во время экспериментов крысы, получавшие жирную пищу, показывали склонность к преждевременным реакциям на визуальные сигналы, то есть повышенную импульсивность. При этом в задачах, связанных с азартными играми, эта группа выбирала менее рискованные, но и менее ценные награды, демонстрируя осторожность.