Диета как приговор. Что такое «расстройство пищевого поведения»

Наш эксперт — клинический психолог Маргарита Алексеева.
Не блажь, а болезнь
Для начала надо поговорить с подростком: узнать, не болит ли что, сводить к врачу, пройти обследование — потеря веса без причины и отвращение к еде могут быть связаны с массой опасных заболеваний. Когда все возможные причины чрезмерной худобы будут отвергнуты, можно задуматься о том, нет ли у ребёнка расстройства пищевого поведения (РПП).
Заболевания данной группы — серьёзные патологии, хоть и называются расстройствами. Они могут приводить к опасным, порой необратимым и даже фатальным последствиям. Поэтому чем скорее начать лечение, тем больше шансов на устойчивую ремиссию.
Вызывает тревогу
Внимательно наблюдайте за ребёнком и обращайте внимание на определённые симптомы.
- Уменьшение веса или отсутствие его прибавки веса за последние 6 месяцев.
- Изменение привычного пищевого поведения. Чаще это сокращение порций, категорический отказ от калорийных продуктов.
- Недовольство и озабоченность своим весом, формами тела. Постоянная критика себя, причём в оскорбительной форме. А также регулярные взвешивания, обмеры и постоянный страх набрать вес.
- Неадекватное восприятие своего тела. Подростку кажется, что у него большой живот, толстые ноги, даже если объективно изъянов в фигуре нет.
- Приступы бесконтрольного переедания, за которые потом подростку бывает очень стыдно. А также «очищение» после еды — искусственно вызванная рвота, приём слабительных и/или мочегонных. Есть и внешние признаки того, что человек регулярно вызывает у себя рвоту: проблемы с зубной эмалью, опухшие околоушные железы, следы от зубов на тыльной стороне рук, отёки. При этом у подростка может быть обычный вес.
- Чрезмерные тренировки — «отрабатывание» еды в спортзале.
Нетипичные признаки
Подростки, страдающие анорексией или другим РПП, очень умело скрывают это. Нередко родители узнают о недуге слишком поздно.
Так что стоит обращать внимание не только на прямые, но и на косвенные признаки таких расстройств.
- Отсутствие менархе (первые месячные) у девочек или их прекращение. В среднем месячные у девушек начинаются в 12−13 лет.
- Еда в одиночестве.
- Деление пищи на вредную и полезную. Скрупулёзное изучение составов продуктов, калорийности. Приготовление блюд для себя отдельно.
- Сужение круга интересов и социальная изоляция. Все разговоры сводятся к теме веса, растёт интерес к публикациям о диетах и похудении. Подросток не желает выходить из дома и встречаться с друзьями.
- Перепады настроения, постоянная вялость, апатия, плохая успеваемость.
Необязательно должны присутствовать все перечисленные признаки. Но если у родителей появились сомнения, лучше обратиться к специалистам. Не только к диетологу, но и к клиническому психологу, специализирующемуся на РПП, а затем и к психиатру.