Диета как приговор. Что такое «расстройство пищевого поведения»

Для начала надо поговорить с подрост­ком: узнать, не болит ли что, сводить к врачу, пройти обследование — потеря веса без причины и отвращение к еде могут быть связаны с массой опасных заболеваний. Когда все возможные причины чрезмерной худобы будут отвергнуты, можно задуматься о том, нет ли у ребёнка расстройства пищевого поведения (РПП).